Сотрудники ОДКБ в Екатеринбурге готовят новое обращение к Куйвашеву

Сотрудников, которые пожаловались на низкие зарплаты, называют «агрессивным меньшинством». Также в обращении говорится, что в 2016 году, когда Аверянов возглавил больницу, она была в тяжелом состоянии. Не работали отделения раннего возраста и неврология. В перинатальном центре было сокращено 100 мест, а также сотрудники. Закрылись отделения диализа и во всех соматических отделениях было уменьшено количество коек.

По словам сотрудников, больница была в долгах, а потому дорогостоящие препараты и медицинские изделия не закупались. Врачам приходилось искать возможность получения лекарств за счет средств фондов. Кроме того, уволились высококвалифицированные врачи, в том числе и в рамках сокращений.

Авторы обращения считают, что сейчас ситуация улучшилась и систематически повышается заработная плата.

В настоящее время зарплата медицинского персонала является, возможно, не самой высокой, но конкурентоспособной на рынке медицинского персонала Свердловской области, говорится в обращении.

В конце обращения авторы попросили Евгения Куйвашева и Веронику Скворцову критически отнестись к описанным в первом письме фактам.

Один из авторов первого письма рассказал, что оно было составлено с целью оказать давление на врачей, которые жалуются на низкие зарплаты.

Сейчас врачей заставляют ставить подписи под новым обращением. Одной из сотрудниц сказали: вы же внуков обследуете в нашей больнице, поэтому подписывайте письмо за главного врача, рассказал наш собеседник.