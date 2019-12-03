Тагильские волонтеры подготовились к этапу Кубка мира

В течение трех дней сотня добровольцев проходила тренинги на командообразование, изучала особенности работы трамплинного комплекса, училась избегать конфликтов и находить решения.

Со вчерашнего дня волонтеры Нижнего Тагила начали встречать спортсменов в аэропорту Кольцово. Во время международных соревнований активисты будут работать со зрителями, судьями и спортсменами, оказывать им всяческую помощь.