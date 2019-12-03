Тагильские волонтеры подготовились к этапу Кубка мира
Сегодня, 14:04ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Волонтеры прошли подготовку к работе на Кубке мира в загородном лагере «Уральский огонек», сообщает «Тагальский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Первый этап пройдет 6–8 декабря. Соревноваться будут мужчины.
В течение трех дней сотня добровольцев проходила тренинги на командообразование, изучала особенности работы трамплинного комплекса, училась избегать конфликтов и находить решения.
Со вчерашнего дня волонтеры Нижнего Тагила начали встречать спортсменов в аэропорту Кольцово. Во время международных соревнований активисты будут работать со зрителями, судьями и спортсменами, оказывать им всяческую помощь.
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