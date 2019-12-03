В 2020 году ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Ряд изменений планируется ввести с 1 октября 2020 года. Об этом рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D, сказал он.