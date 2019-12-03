В 2020 году ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Сегодня, 20:21ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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ГИБДД планирует исключить «площадку» из экзамена на водительские права, пишет ТАСС. Проект постановления готовится для подписания премьер-министром.
Ряд изменений планируется ввести с 1 октября 2020 года. Об этом рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.
Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D, сказал он.
Ранее Госавтоинспекция планировала объединить этапы «площадка» и «город» при сдаче экзамена на права.
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