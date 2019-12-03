В Екатеринбурге дети-аутисты подали в суд на Министерство социальной политики

Об этом сообщила руководитель фонда помощи детям с аутизмом «Я особенный» Александрина Хаитова.

Ну, что, аргументы исчерпаны… Родители хотят, чтобы их дети были здоровы и счастливы, чиновники хотят, чтобы никто не лез в их «зону ответственности» и не мешал работать так, как им привычнее и безопаснее. Пусть суд разбирается, имели ли право чиновники сокращать объем помощи детям-инвалидам, написала Хаитова на своей странице в Facebook.

Родители детей-аутистов требуют, чтобы министерство отменило приказ № 400, согласно которому объем помощи детям-инвалидам был сокращен. В частности, это коснулось объема услуг. Некоторые предоставляются два раза в месяц, а какие-то два раза в год. Большинство развивающих программ для семей с низкими доходами недоступны. У них не хватает средств приобретать их в коммерческих центрах.

С этой проблемой родители обращались к губернатору области Евгению Куйвашеву и детскому омбудсмену РФ Анне Кузнецовой, а также другим представителям власти.