В Екатеринбурге осудят мужчину за невозврат валюты в размере 64,7 миллиона рублей
В Екатеринбурге осудят уроженца поселка Рефтинский города Асбеста за уклонение от исполнения обязанностей по возврату (репатриации) денежных средств в валюте на сумму более 64,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, мужчина, являясь генеральным директором юридического лица, заключил с иностранной компанией из Гонконга контракт на поставку оборудования. Для проведения оплаты он открыл валютный счет в банке. В дальнейшем он перевел компании нужную сумму.
Однако в установленный срок контрагент обвиняемого не выполнил обязательства. При этом, директор, в нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, не стал исполнять обязанности по возврату средств в Российскую Федерацию за не ввезенный товар в особо крупном размере. Общая сумма составила более одного миллиона долларов США, что в переводе на рубли составляет свыше 64,7 миллиона рублей на момент совершения операции.
Обвиняемому грозит за совершение преступления до пяти лет лишения свободы.