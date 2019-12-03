В Екатеринбурге осудят мужчину за невозврат валюты в размере 64,7 миллиона рублей

По версии следствия, мужчина, являясь генеральным директором юридического лица, заключил с иностранной компанией из Гонконга контракт на поставку оборудования. Для проведения оплаты он открыл валютный счет в банке. В дальнейшем он перевел компании нужную сумму.

Однако в установленный срок контрагент обвиняемого не выполнил обязательства. При этом, директор, в нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, не стал исполнять обязанности по возврату средств в Российскую Федерацию за не ввезенный товар в особо крупном размере. Общая сумма составила более одного миллиона долларов США, что в переводе на рубли составляет свыше 64,7 миллиона рублей на момент совершения операции.