В Нижнем Тагиле полиция ищет обманутых пайщиков потребительского кооператива

Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Пострадавшими признаны пайщики потребительского кооператива ООО «ПК «Фабрика продуктов Вкусно и Сытно», который действовал по принципу финансовой пирамиды.

В период с 2012 по 2019 года организация принимала от горожан деньги, обещая выплатить по ним доход в размере 13-20% годовых. При этом, выплаты осуществлялись от привлечения новых пайщиков.

В мае 2019 года деятельность кооператива была приостановлена. Личные средства гражданам не возвращены. В полиции зарегистрировано более 200 заявлений от пострадавших. Общий ущерб составляет более одного миллиона рублей.