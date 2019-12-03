В областном онкодиспансере впервые провели операцию по удалению желудка через проколы
Врачи Свердловского онкодиспансера впервые провели операцию по удалению желудка через маленькие проколы, сообщает E1.
У пациента была злокачественная опухоль, но метастазы от нее пока не разошлись. Поэтому медики решили использовать этот способ. В большинстве случаев приходится делать надрезы.
У нашего пациента не было метастазов, поэтому мы рассмотрели возможность провести лапароскопическую операцию: через четыре небольших прокола не только удалили опухоль, орган, но и близлежащие лимфатические узлы, что позволяет снизить риск возникновения рецидива, пояснил Вадим Голоднов, руководитель Центра абдоминальной хирургии областного онкодиспансера.
Операция проводилась при помощи специального аппарата — лапороскопических стоек с 3D-визуализацией.
Как объяснил главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев, они позволяют эффективно проводить уже освоенные операции и новые хирургические вмешательства. Система транслирует на монитор четкое изображение, что позволяет хирургам точно удалить опухоль.