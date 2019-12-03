В Свердловской области ГИБДД поможет приставам в поиске злостных неплательщиков
Сегодня, 10:10ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Свердловской области ГИБДД совместно с судебными приставами проводит рейд по поиску злостных неплательщиков штрафов, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Рейд пройдет со второго по шестое декабря. Сотрудники органов будут находить неплательщиков и принимать меры по взысканию.
Каждый день должникам отправляются уведомления о необходимости оплатить штрафы. Кто-то «забывает» сделать это, а кто-то не платит намеренно, думая, что ничего за это не будет, сообщают в Отделе пропаганды ГИБДД.
За неуплату административных штрафов в установленный законом срок предусмотрено наказание по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. В результате могут быть назначены обязательные работы, административный штраф в двойном размере, но не менее 1000 рублей, или административный арест до 15 суток.
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