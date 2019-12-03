В Свердловской области ГИБДД поможет приставам в поиске злостных неплательщиков

Рейд пройдет со второго по шестое декабря. Сотрудники органов будут находить неплательщиков и принимать меры по взысканию.

Каждый день должникам отправляются уведомления о необходимости оплатить штрафы. Кто-то «забывает» сделать это, а кто-то не платит намеренно, думая, что ничего за это не будет, сообщают в Отделе пропаганды ГИБДД.