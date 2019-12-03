В Свердловской области в три раза перевыполнен план по расселению аварийного жилья
Сегодня, 20:04ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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За 11 месяцев 2019 года в Свердловской области из аварийного жилья расселили 844 человека, сообщает департамент информационной политики региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планы по расселению были перевыполнены в три раза. Под снос пошли дома, общая площадь которых составляет 15,6 тыс. кв. метров. Первый этап программы реализовывается с 2019 по 2020 годы. В нем принимает участие более 20 муниципалитетов, в том числе Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Тавда и т. д. Планируется, что за это время из аварийного жилья переселят более двух тысяч свердловчан. В городах области планировалось обеспечить новым жильем взамен аварийного 300 человек.
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