Владислав Пинаев обсудил с работниками «Уралкриомаш» вопрос о парковке у предприятия
Сегодня, 18:30ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу с работниками «Уралкриомаш», где среди прочих вопросов поднималась тема строительства парковки рядом с предприятием, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам мэра, по этому вопросу с руководством акционерного общества достигнута определенная договоренность.
У нас есть примерные варианты по выбору земельного участка для ее строительства. С тем условием, что все обязательства по ее возведению возьмет на себя «Уралкриомаш»,отметил Владислав Пинаев.
Также на встрече обсуждалась проблема бездомных животных. Ее подняли работники предприятия, которые живут на Северном поселке. Мэр поделился планами по созданию муниципальной службы, которая будет заниматься отловом безнадзорных животных в рамках существующего законодательства.
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