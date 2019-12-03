Врачи Екатеринбурга бьют тревогу из-за употребления снюса детьми

Снюс представляет собой пропитанные никотином подушечки. Их закладывают за верхнюю губу. Врачи уверены, что в одной подушечке содержится смертельная доза яда — от 50 до 90 граммов. Такое количество никотина содержится в 2-4 пачках сигарет.

Главный врач стоматологической поликлиники № 12 Игорь Петров отмечает, что последствиями употребления снюса являются воспаления десен и губ. Более того, может развиваться рецессия, эрозия десен и стоматит.

Минздрав Екатеринбурга отмечает, что при длительном воздействии снюса может развиваться опухолевая патология слизистой оболочки рта.

По словам начальника управления здравоохранения мэрии Дениса Демидова, воспаление может перетечь в серьезные и стойкие заболевания, если вовремя его не лечить. При соприкосновении со слизистой оболочкой полости рта, вещество приводит к дегенеративным изменениям.

Это приводит не только к появлению язв на губах и деснах, заболеваниям гортани, но и к развитию опухолевой патологии и злокачественным образованиям, говорит он.

Уральский родительский комитет солидарен с врачами. Недавно члены организации заявили, что планируют устроить рейды на продавцов снюса в Екатеринбурге.