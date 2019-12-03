Жители Свердловской области задолжали по кредитам более 100 миллиардов рублей

Более трехсот тысяч человек в Свердловской области имеют долги по кредитам. За 2019 год приставами взыскано порядка 35 миллиардов рублей в пользу банков и МФО.

Наибольшая задолженность наблюдается у жителей Камышлова. В городе проживает 8 281 должник, из них 25 человек не платят ипотеку, а остальные — микрозаймы на сумму в миллиард рублей.

В Екатеринбурге лидером по количеству долгов является Орджоникидзевский район. В нем проживает 12 434 человек с общим долгом в 2,5 миллиарда рублей. В Чкаловском районе по счетам не платят 8 937 человек. Их долг составляет 2,8 миллиарда рублей. В Верх-Исетском и Ленинском районах проживает по семь тысяч человек с общим долгом менее двух миллиардов рублей.