Жители Свердловской области задолжали по кредитам более 100 миллиардов рублей
Общая задолженность свердловчан по кредитам составляет более 100 миллиардов рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Более трехсот тысяч человек в Свердловской области имеют долги по кредитам. За 2019 год приставами взыскано порядка 35 миллиардов рублей в пользу банков и МФО.
Наибольшая задолженность наблюдается у жителей Камышлова. В городе проживает 8 281 должник, из них 25 человек не платят ипотеку, а остальные — микрозаймы на сумму в миллиард рублей.
В Екатеринбурге лидером по количеству долгов является Орджоникидзевский район. В нем проживает 12 434 человек с общим долгом в 2,5 миллиарда рублей. В Чкаловском районе по счетам не платят 8 937 человек. Их долг составляет 2,8 миллиарда рублей. В Верх-Исетском и Ленинском районах проживает по семь тысяч человек с общим долгом менее двух миллиардов рублей.
Самый большой долг среди жителей на данный момент у жителя Качканара — более 400 миллионов рублей.