Африканская чума свиней и смерть травматолога. Итоги дня в Свердловской области

Людмила Бабушкина, спикер свердловского Законодательного собрания, была госпитализирована с коронавирусом в больницу № 40 в Екатеринбурге. Информацию о ее заболевании подтвердили в правительстве Свердловской области и Заксобрании. Но в аппарате спикера заверили, что она находится в отпуске, а с понедельника выйдет на работу. В январе 2021 года Людмиле Бабушкиной исполнится 70 лет. 8 декабря на заседании Заксобрания депутаты должны рассмотреть проект бюджета региона во втором и третьем чтениях.