Африканская чума свиней и смерть травматолога. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 3 декабря.

Сегодня в Нижнем Тагиле скончался заведующий травматологичеким пунктом на Вагонке Георгий Григорьевич Ионга. Он получил образование в Уральской государственной медицинской академии, был врачом высшей категории. Ионга посвятил профессии 39 лет своей жизни. За труд Георгий Григорьевич был награжден почетными грамотами городского и областного уровней. Ионга был представителем династии врачей, его жена и дочь также имеют медицинское образование и работают в больницах. В Нижнем Тагиле скончался заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга В Нижнем Тагиле специалисты уничтожили продукцию, в которой была обнаружена африканская чума свиней, о ней сообщили из управления ветеринарии Санкт-Петербурга. При проведении исследований, чума была выявлена на территории цеха в Нижнем Тагиле на улице Носова, 100. На данный момент всю продукцию утилизировали. Сейчас специалистам предстоит осмотр всех свиней в радиусе пяти километров от инфицированного цеха. Для человека африканская чума свиней не представляет опасности. В Нижнем Тагиле специалисты уничтожили продукцию с африканской чумой свиней За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в городе выявлено 3052 человека к инфекцией. В Свердловской области со 2 по 3 декабря зафиксировали 382 случая коронавируса, всего в регионе 47 445 заболевших человек. Из медучреждений за сутки выписали 386 пациентов, всего выздоровели 39 674 человека. От коронавируса скончались 1060 свердловчан, из них 13 за сутки. В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировали 27 новых случаев COVID-19 Людмила Бабушкина, спикер свердловского Законодательного собрания, была госпитализирована с коронавирусом в больницу № 40 в Екатеринбурге. Информацию о ее заболевании подтвердили в правительстве Свердловской области и Заксобрании. Но в аппарате спикера заверили, что она находится в отпуске, а с понедельника выйдет на работу. В январе 2021 года Людмиле Бабушкиной исполнится 70 лет. 8 декабря на заседании Заксобрания депутаты должны рассмотреть проект бюджета региона во втором и третьем чтениях. Спикера свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину госпитализировали с коронавирусом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter