Алкоголика из Нижнего Тагила лишили лицензии на оружие после выстрела себе в плечо

59-летнего жителя Черноисточинска суд лишил прав на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия, после того, как он в состоянии алкогольного опьянения прострелил себе плечо.

В феврале 2020 года мужчина, перепив алкоголя выстрелил себе в плечо. У него хранилось три охотничьих ружья с разрешением на них до апреля 2021 года. О происшествии узнали сотрудники полиции, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района. За применение оружия в населенном пункте мужчину направили на психиатрическую экспертизу и привлекли к административной ответственности. У него была диагностирована алкогольная зависимость средней стадии. Однако лечение и реабилитацию мужчина не прошёл. За угрозу общественной безопасности, прокуратура направила в суд иск об изъятии у мужчины оружия и аннулировании разрешения на его хранение и ношение. Пригородный суд удовлетворил иск в полном объёме.

