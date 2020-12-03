Алкоголика из Нижнего Тагила лишили лицензии на оружие после выстрела себе в плечо

Алкоголика из Нижнего Тагила лишили лицензии на оружие после выстрела себе в плечо

Сегодня, 18:32ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
59-летнего жителя Черноисточинска суд лишил прав на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия, после того, как он в состоянии алкогольного опьянения прострелил себе плечо.

В феврале 2020 года мужчина, перепив алкоголя выстрелил себе в плечо. У него хранилось три охотничьих ружья с разрешением на них до апреля 2021 года. О происшествии узнали сотрудники полиции, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района.

За применение оружия в населенном пункте мужчину направили на психиатрическую экспертизу и привлекли к административной ответственности. У него была диагностирована алкогольная зависимость средней стадии. Однако лечение и реабилитацию мужчина не прошёл.

За угрозу общественной безопасности, прокуратура направила в суд иск об изъятии у мужчины оружия и аннулировании разрешения на его хранение и ношение. Пригородный суд удовлетворил иск в полном объёме.

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