Аналитики: Свердловская область стала лидером по продаже алкоголя в УрФО

Аналитики: Свердловская область стала лидером по продаже алкоголя в УрФО

Сегодня, 13:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловская область заняла первое место по продаже алкоголя в УрФО.

По данным Росалкогольрегулирования, с января по сентябрь 2020 года, в регионе было продано 5,9 миллионов декалитров крепких алкогольных напитков и 25 миллионов декалитров пива.

В этом году правительство Свердловской области начало работу над проблемой пьянства в регионе. В мае был введен закон, который запретил работу питейных заведений, расположенных в жилых домах.

По данным опроса движения «Трезвая Россия», такой закон поддерживает 95% опрошенных россиян в 64 регионах страны.

Напомним, лидеры движения «Трезвая Россия» обратились в Минпромторг с просьбой запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

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