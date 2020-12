Аналитики: Свердловская область стала лидером по продаже алкоголя в УрФО

Свердловская область заняла первое место по продаже алкоголя в УрФО.

По данным Росалкогольрегулирования, с января по сентябрь 2020 года, в регионе было продано 5,9 миллионов декалитров крепких алкогольных напитков и 25 миллионов декалитров пива. В этом году правительство Свердловской области начало работу над проблемой пьянства в регионе. В мае был введен закон, который запретил работу питейных заведений, расположенных в жилых домах. По данным опроса движения «Трезвая Россия», такой закон поддерживает 95% опрошенных россиян в 64 регионах страны. Напомним, лидеры движения «Трезвая Россия» обратились в Минпромторг с просьбой запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Продажу алкоголя россиянам 1 и 2 января просят отменить активисты-трезвенники

