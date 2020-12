Экс-начальник участка тагильского предприятия получил 12 лет за хищение 17 млн рублей

Дмитрий Иванов, бывший начальник участка предприятия Нижнего Тагила, получил 12 лет тюрьмы за хищение на сумму свыше 17 миллионов рублей. Кроме того, его обвинили в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе суда было доказано, что Иванов с июля по декабрь 2018 года, являясь начальником участка местного предприятия, похитил порошки для газовоздушного напыления, которые принадлежали двум предприятиям. Он проникал на территорию предприятия ночью, при этом на КПП его не проверяли и не делали отметки в журнал. Иванов перемещал банки с порошком в свой автомобиль и вывозил их с территории. Сумма ущерба составила более 17,8 миллиона рублей. Кроме того, в конце августа 2019 года Иванов через интернет договорился с поставщиками о сбыте наркотических средств. Он забирал запрещенные вещества из обозначенных мест, расфасовывал и делал «закладки» на территории Нижнего Тагила. Иванов был задержан 20 февраля 2020 года сотрудниками сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Дмитрию Иванову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он взыскал с подсудимого свыше 17,8 миллиона рублей. Напомним, бывший начальник ИК-12 Нижнего Тагила предстанет перед судом за хищение 889 тысяч рублей. Перед судом предстанет экс-начальник ИК-12 Нижнего Тагила

