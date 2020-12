Ищущую родственников в Нижнем Тагиле лесбиянку из Америки затравили в соцсетях

Лесбиянку из США, которая ищет родственников в Нижнем Тагиле, после публикации статьи затравили пользователи соцсетей за однополый брак.

Несколько пабликов во «ВКонтакте» обратили внимание на историю Ксении Бандоян, которая ищет родственников на Урале. Она родилась в Нижнем Тагиле, но была отдана в дом ребенка и удочерена учительницей из США, пишет «КП-Екатеринбург». Девушка уже семь лет пытается найти родных в России, но пока безрезультатно. Главной задачей публикации было оказание Ксении помощи в поисках. Однако пользователи социальных сетей стали травить американку из-за ее нетрадиционной сексуальной ориентации, так как в прошлом году Ксения заключила брак со своей подругой Карлой ВанВиллиген. Пользователи пишут такие комментарии: «Лесбиянка? Это же Америка!», «Как одно предложение перечеркнуло отношение к девушке…».

