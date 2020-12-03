К 300-летию Нижнего Тагила в школе № 10 появится новый стадион

Были рассмотрены варианты строительства на территории школы № 10 многофункциональных сооружений. В итоге было принято решение о том, что возле нее появится футбольное поле, беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий. Кроме того, там построят площадки для волейбола, баскетбола и воркаута. Также проведут работы по благоустройству освещения школьного двора и ограждения его территории.