К 300-летию Нижнего Тагила в школе № 10 появится новый стадион

В Нижнем Тагиле в 2022 году на территории СОШ №10 планируют построить новый стадион.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел выездное совещание в СОШ №10, на нем были рассмотрены вопросы строительства новых спортивных сооружений. В обсуждении приняли участие руководители района, управления образования, СОШ и другие. Были рассмотрены варианты строительства на территории школы № 10 многофункциональных сооружений. В итоге было принято решение о том, что возле нее появится футбольное поле, беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий. Кроме того, там построят площадки для волейбола, баскетбола и воркаута. Также проведут работы по благоустройству освещения школьного двора и ограждения его территории. В следующем году мы спроектируем хорошую многофункциональную спортивную площадку, которая удовлетворит все потребности десятой школы, будет доступна для воспитанников дворового клуба «Мечта» и для жителей микрорайона, занимающихся физкультурой и спортом,пояснил Пинаев. По его словам, Тагилгражданпроект должен подготовить проект до 1 апреля 2021 года. Кроме того, до июля нужно подать заявку в минобразования региона, чтобы получить финансирование на строительство стадиона в 2022 году. Директор школы № 10 Татьяна Лекинская пояснила, что сейчас существует большая потребность в спортивных объектах. С дворовым детским клубом мы, можно сказать, «дружим домами». Воспитанники «Мечты» приходят заниматься на территорию школьного двора, пользуются нашим спортивным залом. Соответственно наши учащиеся принимают участие в спортивных мероприятиях клуба,рассказала директор. Также на совещании было принято решение о ремонте корта на улице Лебяжинской летом 2021 года. Кроме того, будет рассмотрен вопрос об обустройстве двух раздевалок возле корта во дворе дома № 84 на улице Красноармейской. Напомним, в Нижнем Тагиле отремонтируют стадион школы №85. Здание школы планируют сдать к началу учебного года в 2021 году. В Нижнем Тагиле отремонтируют стадион школы №85

