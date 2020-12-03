Напавшая с лопатой на уральских журналистов оказалась многодетной матерью-банкротом

Напавшая с лопатой на уральских журналистов оказалась многодетной матерью-банкротом

Сегодня, 15:40ОбществоPhoto: E1.RU
Напавшая с лопатой на репортеров «Вестей» свердловчанка оказалась многодетной матерью и банкротом. Она жалуется, что её выгоняют из дома.

Жительница поселка Белоярского Алена Воробьева является матерью четверых детей. Двое уже совершеннолетние. 23-летний сын проживает отдельно. Женщина живет с тремя дочерьми — стершей 19 лет, младшим два и три года, пишет E1.

Семья живет в незарегистрированном строении. Ранее участок с домом в 33-квадратных метра достался Воробьевой от родителей в дар. Затем дом сгорел и женщина с бывшим супругом взяли три миллиона для строительства нового дома, участок был залогом сделки.

Позднее бизнес мужа потерпел крах. Закупленных стройматериалов было недостаточно для полноценного строительства, а новые подорожали. Воробьева начала платить кредит уже с заемных средств. Еще миллион она вложила в качестве инвестиций, но неудачно.

В 2011 году Алена развелась с супругом.

У него, наверное, от всего этого нервы не выдержали. А кредит остался на мне. Стройматериалы так и гнили на участке, даже судебные приставы не смогли их реализовать, рассказывает Воробьева.

Позже она вновь вышла замуж. С новым главой семьи были попытки организовать различный бизнес, в том числе по грузоперевозкам, но это не принесло результатов.

Тем временем долг пытались взыскать, но платить было нечем. В 2019 году суд признал женщину банкротом. Сама она утверждает, что узнала об этом уже после судебного решения. Отмечается, что Алена сама какое-то время работала судебным приставом.

К тому времени на участке уже был построен шлакоблочный домик без отделки для семьи Алены и для отчима, который и занимался строительством. Кроме того, на территории организована детская площадка с батутом, качелями и горкой.

Photo:E1.ru

Затем участок был продан с аукциона за 515 тысяч рублей. Его приобрел человек, который был лично знаком с конкурсным управляющим, проводившим торги.

Юристы отмечают, что теперь все построенные объекты считаются принадлежащими новому собственнику. Пока дело приостановлено, поскольку Воробьева подала апелляцию.

Напомним, женщина попала в поле зрения СМИ еще раньше. К ней приезжала съемочная группа, но она отказалась говорить и напала на журналистов с лопатой.

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