В Нижнем Тагиле ожидается потепление и солнечное воскресенье по данным GISMETEO.

4 декабря Ночью температура опустится до -13 градусов. Днем воздух прогреется до -10 градусов. Ветер до пяти метров в секунду. Пасмурно, без осадков. 5 декабря Температура ночью составит до -10 градусов и продержится в течения дня. К вечеру потеплеет до -9 градусов. Ветер до шести метров в секунду. Переменная облачность, осадки не ожидаются. 6 декабря Ночью столбики термометров опустятся до -15 градусов, а днем воздух прогреется до -10 градусов. Погода ясная, солнечная, без осадков.

