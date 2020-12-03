Путин поручил проработать возможность не снижать пенсию для работающих инвалидов

Путин поручил проработать возможность не снижать пенсию для работающих инвалидов

Вчера, 22:31ОбществоPhoto: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой разобрать возможность не понижать пенсию для людей с инвалидностью, продолжающих работать, сообщает пресс-служба президента РФ.

Данный вопрос был поднят сегодня на встрече с представителями общественных организаций.

Большое число инвалидов имеют пенсии больше зарплат, поэтому, когда люди с ограниченными возможностями выходят на пенсию и продолжают трудиться, их потери могут составлять до 30% от дохода. Это является серьезной причиной покинуть рабочее место.

Для людей с ограничениями по здоровью, конечно, вполне обоснованно делать определенные исключения. Надо продумать это,отметил Владимир Путин.

По предварительным расчетам, нужный объем расходов для решения поставленной проблемы на предстоящий год составляет 29 миллиардов рублей, а на 2022 — 36 миллиардов рублей.

Да, надо вернуться к этому, потому что это, честно говоря, не такие уж большие деньги для бюджета по большому счету. Но надо включать людей в трудовую деятельность,подчеркнул президент.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. По его словам, это в 1,5 раза выше, чем уровень прогнозируемой инфляции в 2021 году.

Related news:
Владимир Путинпенсияинвалидыработа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы