«РИВС» отбивает казахский рейдерский захват через суд Петербурга

Прославившийся скандалами промышленный гигант «Казахмыс» обвиняют в многомиллионных хищениях у российских предпринимателей.

Известная компания Казахстана «Казахмыс», с 1997 года работающая в сфере добычи и переработки медной руды, за это время стала постоянным героем скандальных публикаций в средствах массовой информации. Как сообщает versia.ru, ее руководство обвиняется в таких уголовных деяниях, как заказные убийства, торговля наркотиками и связь с международным бандформированием «Махновцы». Материалы судебных дел свидетельствуют о том, что пострадавшими от действий «Казахмыса» являются по меньшей мере двое российских бизнесменов. Называются имена владельца группы компаний «Титан» Михаила Сутягинского и генерального директора научно-проектного объединения «РИВС» Анны Зиминой. Семь лет назад по инициативе омского предпринимателя Сутягинского в Республике Казахстан было возведено предприятие «Силициум Казахстан», производящее металлургический кремень, а также завод «Биохим». Через два года банки республики, используя административный ресурс, стали требовать от него досрочно вернуть взятые займы. По словам Сутягинского, ему были приписаны несуществующие долги, что стало поводом к национализации принадлежащей ему собственности. Он через суды пытается восстановить справедливость уже много лет. Главным подозреваемым по его делу проходит недавно экстрадированный в РФ Андрей Третьяков. Говорят, он пообещал озвучить имена настоящих заказчиков захвата и рассказать, в связи с чем бизнес Сутягинского атакуют бандформирования «Махновцев». Кроме того, руководство «Казахмыс» подозревают в том, что оно вступило в сговор с исполнительным директором компании НПО «РИВС» Михаилом Арустамяном. Это научно-проектное объединение специализируется на проведении инженерных изысканий и технических консультаций. Три года назад умер основавший его академик Алексей Зимин, а предприятие перешло по наследству к его дочери Анне. Она рассказывает, что против этого был Михаил Арустамян, планировавший занять место ее отца. После кончины Алексея Зимина «Казахмыс», являющийся партнером российской компании, заморозил платежи и остался должен около восьми миллионов долларов. Арустамяном была открыта новая фирма на имя своего сына, куда он перевел новые контракты и часть сотрудников «РИВСа». Как можно судить по записям с камер видеонаблюдения, при уходе из «РИВСа» те захватили принадлежащие объединению чертежи и наработки. Кроме того, Арустамяном и руководством «Казахмыса» задним числом были подписаны дополнительные соглашения с условиями, невыполнимыми для «РИВСа», и огромными штрафами в пользу «Казахмыса». В итоге сроки были сорваны, а суды проиграны. Вместо оплаты, которую предполагало получить НПО, оно оказалось должно большую сумму. В этом деле справедливость частично удалось восстановить: сделки с «Казахмысом» были пересмотрены, а Арустамян оказался в ожидании суда под домашним арестом. В «РИВСе» надеются, что вторую половину убытков он покроет из собственного кармана. На данный момент дело Третьякова и Арустамяна рассматривает суд Санкт-Петербурга. Есть надежда на возвращение миллиардов рублей, похищенных ими у российских предпринимателей.

