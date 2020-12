Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор сформировал список аудио- и видеосервисов с посещаемостью от 100 тысяч человек, которые ориентированы на русскоязычных пользователей.

Включенные в реестр АВС буду иметь право на предустановку программного обеспечения на гаджеты, ввозимые на территорию РФ. Речь идет о смартфонах и телевизорах Smart. Пользователи смогут пользоваться Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн. Список составлен в соответствии с законом 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о защите информации).

