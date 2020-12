СМИ заявили о связях губернатора Новосибирской области с «Сибирским антрацитом»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступает против выдачи лицензий на разработку новых месторождений антрацита в подвластном ему регионе. Журналисты atas.info считают, что причиной тому — связи главы области с «Сибирским антрацитом» через офшорные компании, которые он скрывает от общественности.

Как сообщает издание Новосибирской области atas.info, летом руководителю федерального агентства по недропользованию Евгению Киселеву пришло письмо от Травникова, в котором губернатор выражает свою позицию, что выдача лицензий на разработку новых месторождений угля «может стать причиной роста социального напряжения» и дестабилизирует общественно-политическую жизнь области. Основной вывод, который можно сделать из письма — глава региона является противником привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест в горнодобывающей отрасли. В качестве аргумента Андрей Травников напрямую ссылается на экспертное мнение специалистов «Сибирского антрацита», которые считают, что запасов угля в регионе достаточно на многие годы вперед и нет нужды браться за разработку новых месторождений. Из такого заявления следует вывод, что компания намерена не допустить появления конкурентов в регионе. «Сибантрацит» достаточно давно ведет свою работу в Новосибирской области, и за это время жители неоднократно жаловались на локальные экологические нарушения. Например, весной этого года на снимках Искитимского района со спутника было замечено загрязнение снежного покрова. А в летнее время жители этого района жаловались на сильное загрязнение воздуха угольной пылью. Также летом проверка Ростехнадзора зафиксировала на отвале «Елбашинский», где занимался добычей угля «Сибирский антрацит», накопитель сточных вод, которого не было изначально в проектной документации. Также было установлено, что компания не ведет наблюдение за состоянием отвалов, из-за чего периодически случаются обвалы отработанных горных пород, которые засыпают собой большие площади. Так, несколько лет назад из-за очередного крупного обвала были загрязнены русла рек Крутиха, Елбаш и Бердь. Причиной таких экологических катастроф прокуратура называла неправильное обращение с отходами и отсутствие мониторинга состояния природных экосистем. Несмотря на такие негативные инциденты, связанные с деятельностью «Сибантрацита», Травников практически сразу после вступления в должность главы региона договорился об увеличении оборотов добычи антрацита данной компанией в 2 раза. Сообщается, что ранее Травников долгое время работал в компании «Северсталь» — главном предприятии Череповца, а ранее являлся мэром этого города. А так как сейчас установлена связь «Северстали» и «Сибантрацита» через офшорные компании, возникает вопрос — нет ли у губернатора области личной заинтересованности в том, чтобы «Сибирский антрацит» оставался монополистом региона по производству угля.

