Спикера свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину госпитализировали с коронавирусом

Спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина была госпитализирована в больницу №40 в Екатеринбурге с COVID-19.

Информацию о ее заболевании подтвердили Е1 источники в Законодательном собрании и правительстве Свердловской области. Однако в аппарате Бабушкиной уверяют, что она находится в отпуске и в понедельник выйдет на работу. Людмиле Бабушкиной в январе 2021 года исполнится 70 лет. Сейчас Заксобрание обсуждает бюджет области на 2021 год. Ближайшее заседание состоится 8 декабря, на нем депутаты должны рассмотреть проект бюджета во втором и третьем чтениях. Напомним, вчера председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин сообщил о том, что он заразился коронавирусом. Он переносит заболевание в легкой форме. Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заразился COVID-19

