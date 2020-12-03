Спикера свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину госпитализировали с коронавирусом

Спикера свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину госпитализировали с коронавирусом

Сегодня, 15:15ОбществоPhoto: страница Людмилы Бабушкиной в Facebook
Спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина была госпитализирована в больницу №40 в Екатеринбурге с COVID-19.

Информацию о ее заболевании подтвердили Е1 источники в Законодательном собрании и правительстве Свердловской области. Однако в аппарате Бабушкиной уверяют, что она находится в отпуске и в понедельник выйдет на работу.

Людмиле Бабушкиной в январе 2021 года исполнится 70 лет.

Сейчас Заксобрание обсуждает бюджет области на 2021 год. Ближайшее заседание состоится 8 декабря, на нем депутаты должны рассмотреть проект бюджета во втором и третьем чтениях.

Напомним, вчера председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин сообщил о том, что он заразился коронавирусом. Он переносит заболевание в легкой форме.

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