Минздрав Ставрополья требует 581 млн с уральского завода из-за горевших аппаратов ИВЛ

Минздрав Ставрополья требует 581 млн с уральского завода из-за горевших аппаратов ИВЛ

Сегодня, 16:04ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Минздрав Ставропольского края подал иск в суд и требует с Уральского приборостроительного завода почти 581 миллион рублей.

Иск в суд направлен 20 октября. Он размещен в картотеке арбитражных дел. 11 ноября ставропольское министерство здравоохранения потребовало разорвать контракт с концерном, в который входит УПЗ, и вернуть уплаченные 580,9 миллиона рублей за поставку 312 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Исковое требование выдвинуто организации «Радиоэлектронные технологии», ИВЛ для которой производил УПЗ.

В пресс-службе концерна сообщили, что 66 аппаратов уже поставлены, а оставшиеся прибудут уже в ближайшее время.

Напомним, Уральский приборостроительный завод был оштрафован на 500 тысяч рублей за выпуск 6711 аппаратов ИВЛ с нарушениями. Они поставлялись по контрактам в разные регионы страны. Общая сумма заключенных договоров составила 7,5 миллиарда рублей. Такие аппараты загорались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

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