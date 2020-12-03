Минздрав Ставрополья требует 581 млн с уральского завода из-за горевших аппаратов ИВЛ

Иск в суд направлен 20 октября. Он размещен в картотеке арбитражных дел. 11 ноября ставропольское министерство здравоохранения потребовало разорвать контракт с концерном, в который входит УПЗ, и вернуть уплаченные 580,9 миллиона рублей за поставку 312 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Исковое требование выдвинуто организации «Радиоэлектронные технологии», ИВЛ для которой производил УПЗ.