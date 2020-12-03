Минздрав Ставрополья требует 581 млн с уральского завода из-за горевших аппаратов ИВЛ

Иск в суд направлен 20 октября. Он размещен в картотеке арбитражных дел. 11 ноября ставропольское министерство здравоохранения потребовало разорвать контракт с концерном, в который входит УПЗ, и вернуть уплаченные 580,9 миллиона рублей за поставку 312 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Исковое требование выдвинуто организации «Радиоэлектронные технологии», ИВЛ для которой производил УПЗ.
В пресс-службе концерна сообщили, что 66 аппаратов уже поставлены, а оставшиеся прибудут уже в ближайшее время.
Напомним, Уральский приборостроительный завод был оштрафован на 500 тысяч рублей за выпуск 6711 аппаратов ИВЛ с нарушениями. Они поставлялись по контрактам в разные регионы страны. Общая сумма заключенных договоров составила 7,5 миллиарда рублей. Такие аппараты загорались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.