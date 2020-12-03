Суд закрыл дело главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова

Суд закрыл дело главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова

Сегодня, 12:24ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня с главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова были сняты обвинения в нецелевом расходовании средств.

На Лошакова были заведены два административных дела статье 15.14. КоАП РФ после того, Счетная палата обнаружила нарушения в работе главы. Однако процесс был прекращен в связи с отсутствием состава преступления, пишет Е1.

Напомним, в администрации Кировского района 12 ноября прошли обыски и был задержан глава Лошаков. После допроса он был отпущен домой. Также было возбуждено уголовное о мошенничестве в отношении одного из подрядчиков ДЭУ Михаила Петровичева. Лошакова обвиняли в крупном мошенничестве при ремонте дорог на сумму около 20 миллионов рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
судглаварайоныЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы