Суд закрыл дело главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова

Напомним, в администрации Кировского района 12 ноября прошли обыски и был задержан глава Лошаков. После допроса он был отпущен домой. Также было возбуждено уголовное о мошенничестве в отношении одного из подрядчиков ДЭУ Михаила Петровичева. Лошакова обвиняли в крупном мошенничестве при ремонте дорог на сумму около 20 миллионов рублей.