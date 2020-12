ЦИК попросили оценить возможность введения обязательных праймериз

Политолог Антон Орлов обратился к председателю ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой оценить возможность введения праймериз перед президентскими или парламентскими выборами.

Как отметил эксперт, последние годы наблюдается снижение интереса российского избирателя к электоральным процедурам. Например, на последних выборах депутатов Госдумы явка составила 48%, тогда как ранее этот показатель стабильно превышал 50%, пишет NEWS.ru. По мнению Орлова, вовлечь в политические процессы людей поможет введение праймериз. Процедура также помогла бы повысить политическую конкуренцию в России. Политолог напомнил, что сейчас предварительные выборы практикуются во многих государствах. В нашей же стране праймериз часто проводит «Единая Россия».

