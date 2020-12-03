ЦИК попросили оценить возможность введения обязательных праймериз

ЦИК попросили оценить возможность введения обязательных праймериз

Сегодня, 18:04ОбществоPhoto: cikrf.ru
Политолог Антон Орлов обратился к председателю ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой оценить возможность введения праймериз перед президентскими или парламентскими выборами.

Как отметил эксперт, последние годы наблюдается снижение интереса российского избирателя к электоральным процедурам. Например, на последних выборах депутатов Госдумы явка составила 48%, тогда как ранее этот показатель стабильно превышал 50%, пишет NEWS.ru.

По мнению Орлова, вовлечь в политические процессы людей поможет введение праймериз. Процедура также помогла бы повысить политическую конкуренцию в России.

Политолог напомнил, что сейчас предварительные выборы практикуются во многих государствах. В нашей же стране праймериз часто проводит «Единая Россия».

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