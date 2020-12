В Екатеринбурге священники исповедуют больных коронавирусом в «красных зонах»

В Екатеринбурге к пациентам с COVID-19, которые лежат в «красных зонах», регулярно приходят священники, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Они помогают пациентам справиться с симптомами, гнетущим настроением и тяжелым душевным состоянием. Пригласить к себе священника может любой пациент. Для этого необходимо обратиться к завотделением. Священник приезжает, надевает защитный костюм и допускается в палату. Он совершает церковные Таинства исповеди, соборования и причастия,рассказал руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии отец Евгений Попиченко. По словам иерея Илии Александрова, больным коронавирусом нужны не только лекарства, но и молитвы и причастие. Руководитель отдела милосердия Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Татьяна Ананьина сообщила, что недавно священник в госпитале в медицинском центре «Бонум» посетил 37 пациентов. Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлено 47 063 случая коронавируса, от инфекции скончались 1047 человек. В Свердловской области четвертый день снижается число заболевших коронавирусом

