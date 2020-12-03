В Нижнем Тагиле специалисты уничтожили продукцию с африканской чумой свиней

Напомним, инфицированный объект принадлежит индивидуальному предпринимателю, он находится в Нижнем Тагиле на улице Носова, 100. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому запрещено посещение объекта всем, кроме персонала и ветврачей. Специалисты осмотрят всех свиней в радиусе пяти километров от очага инфекции. Отметим, что для человека африканская чума свиней не опасна.