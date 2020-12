В Нижнем Тагиле специалисты уничтожили продукцию с африканской чумой свиней

В Нижнем Тагиле уничтожили продукцию, в которой была обнаружена африканская чума свиней. Об этом сообщил директор департамента ветеринарии по Свердловской области Евгений Трушкин.

Он пояснил, что информация о небезопасной продукции поступила из управления ветеринарии Санкт-Петербурга. В Свердловской области, при проведении исследований, был выявлен вирус африканской чумы свиней. Департаментом ветеринарии по Свердловской области была эта продукция выявлена на одном из предприятий Нижнего Тагила. Сейчас вся продукция утилизирована. Безопасности жителям Свердловской области ничего не угрожает,рассказал Трушкин. Напомним, инфицированный объект принадлежит индивидуальному предпринимателю, он находится в Нижнем Тагиле на улице Носова, 100. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому запрещено посещение объекта всем, кроме персонала и ветврачей. Специалисты осмотрят всех свиней в радиусе пяти километров от очага инфекции. Отметим, что для человека африканская чума свиней не опасна. В Нижнем Тагиле введен карантин по африканской чуме свиней

