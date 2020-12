В Нижнем Тагиле введен карантин по африканской чуме свиней, соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Инфицированный объект по переработке и продаже мяса на улице Носова, 100 принадлежит индивидуальному предпринимателю. Куйвашев запретил посещение объекта всем, кроме персонала и ветеринарных врачей. Отгрузка мясной продукции блокирована, она будет уничтожена после необходимых формальностей. На территории цеха будут уничтожены крысы и мыши. Всех свиней в радиусе пяти километров от объекта осмотрят специалисты. Для человека африканская чума свиней не опасна. Напомним,в феврале 2020 года в Тюменской области была обнаружена украинская колбаса, зараженная африканской чумой свиней. На Урале обнаружена украинская колбаса, зараженная африканской чумой свиней

