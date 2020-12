Водитель за гибель в ДТП руководства тагильского вокзала может получить до двух лет

Водитель из Нижнего Тагила, которого обвиняют в смертельном ДТП с руководством железнодорожного вокзала, может получить до двух лет тюрьмы.

В суде Пригородного района Нижнего Тагила начали рассмотрение уголовного дела о ДТП с тягачом. В аварии скончались начальник вокзала Елена Морозова, её заместитель, а также водитель автобуса, в котором они ехали, сообщил ИА «Все новости» помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд. ДТП произошло 29 февраля 2020 года. Микроавтобус Fiat с шестью пассажирами ехал в Туринск. На 59-м километре трассы у тягача North Benz, который ехал навстречу, занесло прицеп. В результате столкновения три человека погибли, еще несколько, в том числе дети, были доставлены в больницу. Водитель тягача пояснил, что на пустой трассе увидел яму. Он попытался объехать ее, но грузовик занесло и вынесло на встречную полосу. В обвинительном заключении говорится, что водитель выбрал скорость, несоразмерную с дорожными условиями. После гибели в ДТП начальника ж/д вокзала полиция возбудила уголовное дело Напомним, против водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 264 УК РФ), ему грозит срок до двух лет лишения свободы.

