Заявление с подписями жителей города о возврате прямых выборов главы Екатеринбурга было отклонено Законодательным собранием.

Под заявлением подписались более 10 тысяч жителей столицы Урала. 3 декабря оно было отклонено Комитетом по местному самоуправлению. Напомним, инициатива граждан была зарегистрирована в ЗакСо, так как под ней подписалось необходимое количество жителей. Свердловские депутаты рассмотрят законопроект о возвращении прямых выборов мэра

Related news: Свердловские депутаты рассмотрят законопроект о возвращении прямых выборов мэра

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter