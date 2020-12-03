Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за любимые места отдыха

В октябре власти Нижнего Тагила организовали сбор предложений по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы». Поступившие предложения от горожан были вынесены на общественные обсуждения. По итогам онлайн-опроса был составлен рейтинг из пяти наиболее востребованных территорий.