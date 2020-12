Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за любимые места отдыха

В Нижнем Тагиле продолжают определять общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации города.

В октябре власти Нижнего Тагила организовали сбор предложений по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы». Поступившие предложения от горожан были вынесены на общественные обсуждения. По итогам онлайн-опроса был составлен рейтинг из пяти наиболее востребованных территорий. В него вошли парк культуры и отдыха металлургов, Пионерский сквер на проспекте Ленина, второй этап лесопарковой зоны «Пихтовые горы», пешеходная зона на ГГМ по Черноисточинскому шоссе и участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари. Сквер «Нижневыйский» в рейтинг решили не включать, несмотря на то, что его реконструкцию неоднократно обсуждали в мэрии с жителями Выи. Работы там запрещены из-за нахождения ЛЭП. Будем искать выход из сложившейся ситуации, чтобы обустроить и это пространство, сделать его современным и комфортным для использования,пояснил первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин. Рейтинговое голосование состоится с 12 по 25 января 2021 года. Набравшие наибольшее количество голосов объекты, получат поддержку из областного и федерального бюджетов. Они будут отремонтированы в 2022 году. Горячкин призвал всех тагильчан присоединиться к голосованию. От принятого вами решения зависит, каким станет Нижний Тагил в ближайшей перспективе,пояснил он. Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле на реконструкцию площади Танкостроителей, сквера за ДК «Юбилейный» и создание «Аллеи Рандеву» у медколледжа выделено 156 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле создание «Аллеи Рандеву» и двух зон отдыха обойдется в 156 миллионов

