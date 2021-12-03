58 учителей не хватает в школах Нижнего Тагила

Лидером по дефициту кадров стала школа № 70, где не хватает 14 педагогов. Учреждение нуждается в двух учителях географии, химии, физики, английского языка. Второе место заняла школа № 38, в которой свободно восемь мест. На третьей строке рейтинга оказалась школа № 80 с четырьмя заявками. Образовательные учреждения №70 и №38 находятся в Дзержинском районе, №80 - на ГГМ.