58 учителей не хватает в школах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на начало 2021-2022 учебного года не хватало 58 учителей, сообщила редакции TagilCity.ru начальник Управления образования города Татьяна Удинцева. В конце октября на сайте Центра занятости числились 35 вакантных должностей педагогов.
Лидером по дефициту кадров стала школа № 70, где не хватает 14 педагогов. Учреждение нуждается в двух учителях географии, химии, физики, английского языка. Второе место заняла школа № 38, в которой свободно восемь мест. На третьей строке рейтинга оказалась школа № 80 с четырьмя заявками. Образовательные учреждения №70 и №38 находятся в Дзержинском районе, №80 - на ГГМ.
В список самых востребованных профессий Центра занятости вошла должность учителя иностранного языка. В сентябре руководители школ искали 21 педагога и в среднем предлагали зарплату порядка 23 тысяч рублей.
В 2020 году Нижнетагильский государственный педагогический институт выпустил 168 специалистов: педагогов, психологов, воспитателей, соцработников и др. Из них трудоустроились 126 выпускников — 75%. В сферу образования пошли работать 98 человек — 58% от всех выпускников педвуза.
Однако большинство получивших педобразование работает в Уральском регионе (81%), только 57% выпускников остаются в Нижнем Тагиле, из них «большая часть в системе образования», сказано на сайте Нижнетагильского пединститута.
Средний заработок учителей в Нижнем Тагиле, по информации Управления образования города, составляет 48 тысяч рублей.
В настоящее время не только в Нижнем Тагиле, но во многих регионах России существует проблема воспроизводства кадров в различных сферах экономики, в том числе и образовании, сказала редакции TagilCity.ru Татьяна Удинцева.
Несмотря на дефицит, отметили в ведомстве, учебный план тагильские школы реализуют в полном объеме.
Для поддержки тагильских педагогов Управление образования реализует муниципальную программу «Развитие системы образования до 2024 года». Большая часть мероприятий направлена на привлечение молодых людей, окончивших педагогический колледж или вуз.
С Нижнетагильским государственным социально-педагогическим институтом заключено соглашение о взаимодействии, определены базы практики для подготовки студентов, которые по окончании учебных заведений трудоустраиваются в образовательные организации, сообщила редакции TagilCity.ru начальник Управления образования Татьяна Удинцева.
В течение двух лет оклад молодого учителя повышен на 20%, а самого специалиста без опыта курирует учитель-наставник. Также в Нижнем Тагиле работает сообщество Молодых педагогов, реализуются проекты «Форум молодых педагогов», «Форсайт-сессия», «Школа молодого учителя» и ряд других мероприятий.
Выпускник педагогического колледжа или вуза может рассчитывать на единовременную выплату в 50 тысяч рублей — при условии трудоустройства в школы в отдаленных районах города. К ним относятся образовательные учреждения № 3, 11, 13, 21, 24, 25, 34, 48, 65.
Специалисты Управления образования, руководители образовательных учреждений принимают участие в «Днях карьеры», и ежегодно в систему образования приходит более 100 молодых педагогов, отметила начальник Управления образования.
В планах муниципалитета — открытие «Педагогических классов», работа которых будет направлена на профориентацию школьников.
Вопрос с нехваткой кадров в школах города прокомментировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. С его слов, проблема будет решаться на федеральном уровне, сейчас ее активно обсуждают.
Сейчас с Министерством образования эту тему подняли. С Людмилой Геннадьевной Кузнецовой (прим. — председатель Профсоюза работников образования и науки в Нижнем Тагиле) эту тему обсудили, сказал редакции TagilCity.ru глава города Владислав Пинаев.
19 ноября в Нижнетагильской думе прошло заседание постоянной комиссии по соцполитике. Решить проблему с предоставлением жилья молодым педагогам в письме попросила председатель городской организации Профсоюза Людмила Кузнецова.
Управление образования города в свою очередь обратилось к главе Министерства образования Свердловской области Юрию Биктуганову с предложением расселять нуждающихся в жилье учителей в общежития НТГСПИ.
Рассмотрение данных вопросов депутаты тагильской гордумы перенесли на следующее заседание.
Несмотря на обсуждения и предпринятые меры, учителей в тагильских школах продолжает не хватать. Почему молодые педагоги не идут работать в образовательные учреждения и с чем связана востребованность учителей иностранного языка, разбиралась редакция TagilCity.ru.