Антиваксеров после встречи с депутатом ЗакСо остановила полиция в Екатеринбурге

Напомним, антипрививочники во время встречи с депутатами устроили скандал. Им пообещали в ответ, что заседание в Законодательном собрании пройдет без ПЦР-тестирования. При этом сами активисты отказывались проходить тест и требовали отдельного помещения. Также люди были недовольны тем, что им, вероятно не дадут высказать свое мнение на совещании, пишет ЕАН.