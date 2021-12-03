Антиваксеров после встречи с депутатом ЗакСо остановила полиция в Екатеринбурге

Антиваксеров после встречи с депутатом ЗакСо остановила полиция в Екатеринбурге
Антиваксеров после встречи с депутатом ЗакСо остановила полиция в Екатеринбурге
Сегодня, 12:01ОбществоФото: pixabay.com
После встречи с депутатом ЗакСо Вячеславом Вагнером возле здания органа в Екатеринбурге активистов, выступающих против QR-кодов, остановили полицейские.

Они вручили общественникам предостережение о недопустимости проведения несанкционированных акций. В ответ антиваксеры нахамили стражам правопорядка и не приняли документы.

Напомним, антипрививочники во время встречи с депутатами устроили скандал. Им пообещали в ответ, что заседание в Законодательном собрании пройдет без ПЦР-тестирования. При этом сами активисты отказывались проходить тест и требовали отдельного помещения. Также люди были недовольны тем, что им, вероятно не дадут высказать свое мнение на совещании, пишет ЕАН.

В результате противники кодов завершили акцию и покинули Заксобрание. Им был вручен регламент, согласно которому, три делегата смогут присутствовать на собрании. Сам Вячеслав Вегнер отметил, что люди не настроены на конструктивный диалог.

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