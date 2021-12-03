Бастрыкина попросили проверить снос аэропорта в Екатеринбурге на оправдание нацизма

В заявлении общественники описали основания, которые указывают на нарушение статьи об осквернении символов воинской славы. В связи с этим активисты просят о проверке, пишет Е1.
В компании «Малышева, 73» сообщили, что в ближайшее время табличка будет передана музею.
Напомним, делом о сносе аэровокзала Бастрыкин заинтересовался после завершения работ. Он поручил Следственному комитету изучить ситуацию провести проверку при необходимости. О памятнике главе ведомства рассказали общественники в своем обращении.