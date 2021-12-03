Бастрыкина попросили проверить снос аэропорта в Екатеринбурге на оправдание нацизма

Бастрыкина попросили проверить снос аэропорта в Екатеринбурге на оправдание нацизма
Бастрыкина попросили проверить снос аэропорта в Екатеринбурге на оправдание нацизма
Сегодня, 09:39ОбществоФото: 1MI
Активисты из Екатеринбурга обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой наказать заказчиков и организаторов сноса здания аэровокзала Уктус по статье о реабилитации нацизма. Ранее на здании была табличка с надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто».

В заявлении общественники описали основания, которые указывают на нарушение статьи об осквернении символов воинской славы. В связи с этим активисты просят о проверке, пишет Е1.

В компании «Малышева, 73» сообщили, что в ближайшее время табличка будет передана музею.

Напомним, делом о сносе аэровокзала Бастрыкин заинтересовался после завершения работ. Он поручил Следственному комитету изучить ситуацию провести проверку при необходимости. О памятнике главе ведомства рассказали общественники в своем обращении.

Сюжеты:
Екатеринбург
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СК РФЕкатеринбургАлександр Бастрыкин
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