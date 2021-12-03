Компания «Россети Юг» вернула электричество в Дзержинский район Волгограда

Компания «Россети Юг» вернула электричество в Дзержинский район Волгограда
Компания «Россети Юг» вернула электричество в Дзержинский район Волгограда
Сегодня, 00:44ОбществоФото: rosseti.ru
Специалисты оперативных бригад компании «Россети Юг» проинформировали о завершении восстановительных работ по возвращению энергоснабжения потребителям, проживающим на территории Дзержинского района Волгограда.

Подача электроэнергии была локально ограничена ранее из-за технологического нарушения на оборудовании подстанции, сообщают корреспонденты информационного портала novostivolgograda.ru.

Руководство компании «Россети Юг» обеспечило оперативное прибытие на место ЧП своих сотрудников, которые в срочном порядке приступили к ликвидации последствий инцидента. Они запитали прежде всего те объекты, которые считаются социально значимыми. Коммунальщики прибегли к резервным источникам. Уточним, что они не останавливали работу даже в темное время суток.

У всех потребителей Дзержинского района Волгограда электроэнергия на данный момент есть. Энергетики продолжают и сейчас работать над восстановлением оборудования подстанции, вышедшего из строя.

Компания «Россети» является одной из самых крупных электросетевых структур в мире, владеющей и управляющей дочерними, а также зависимыми структурами. В составе ее имущественного комплекса значатся сегодня 35 компаний. Одна из них — магистральная сетевая («Россети ФСК ЕЭС»), а еще 15 — межрегиональные (бывш. МРСК).

Под контролем «Россетей» в настоящее время работают также проектно-конструкторские и научно-исследовательские институты, а также ряд строительных организаций.

В роли контролирующего акционера выступает государство, а именно Федеральное агентство по управлению госимуществом РФ. В уставном капитале оно владеет 88,04%. Компании подконтрольны 2,40 миллиона километров линий электропередачи, а также 528 тысяч подстанций, трансформаторная мощность которых превышает 809 тысяч МВА. В 2020 году в штате электросетевых ДЗО ПАО «Россети» насчитывалось 216,5 тысячи работников.

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