Компания «Россети Юг» вернула электричество в Дзержинский район Волгограда

Руководство компании «Россети Юг» обеспечило оперативное прибытие на место ЧП своих сотрудников, которые в срочном порядке приступили к ликвидации последствий инцидента. Они запитали прежде всего те объекты, которые считаются социально значимыми. Коммунальщики прибегли к резервным источникам. Уточним, что они не останавливали работу даже в темное время суток.