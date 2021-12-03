На "Форуме России" в Дубае прошли дискуссии о креативной экономике

В Дубае в рамках “Форума России: определяя будущее” провели сессию “Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий”. Мероприятие проходит в российском павильоне национального дня России на “ЭКСПО-2020” при поддержке Минпромторга России и Фонда Росконгресс.

Ключевой темой дискуссии стали перспективные возможности, которые возникают у инвесторов с развитием креативных индустрий. Гости форума обсудили, как креативная экономика служит объединению разных государств и позволяет достигать целей устойчивого развития, как сообщает rostovgazeta.ru. Модератором дискуссии выступила основатель Центра современного искусства “Винзавод” Софья Троценко. Также в обсуждении актуальных вопросов участвовали представители индустрии и органов власти. Среди них - генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, глобальный креативный директор BY-WORLD Вячеслав Аветисян, генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков и другие спикеры. Во время выступлений не раз прозвучала мысль о том, что, несмотря на пандемию, которая отразилась на всех сферах, креативные индустрии растут быстрее мировой экономики и становятся ее ключевым драйвером. Благодаря системной господдержке доля креативных индустрий вырастет с 2,2% до 6%. Кроме того, увеличится процент специалистов, работающих в творческих профессиях, с 4,6% до 15%. Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс - Фонда Инносоциум, рассказала, что малый и средний бизнес получает новые перспективы благодаря развитию креативных технологий. Фонд Росконгресс, занимающийся изучением данных тенденций, может строить прогнозы относительно наиболее успешных бизнес-моделей и предполагать, какие тренды возникнут в данном направлении далее. По словам Марининой, развитие креативной сферы можно считать точкой роста и рациональным экономическим решением. Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков добавил, что проведение в рамках “ЭКСПО-2020” национального дня России позволяет рассказать другим странам о ключевых инвестпроектах, ведущих брендах России и значимых инициативах в социально-экономической сфере.

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