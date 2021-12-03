На отстранение от работы пожаловались уральские рабочие без прививки от COVID-19

Рабочие, которые не вакцинировались от COVID-19, пожаловались на то, что их начали массово отстранять от работы без сохранения зарплат.

Депутат свердловского ЗакСО Александр Ивачев сообщил об этом на своей личной странице в Facebook. По его словам, с данной проблемой к нему пришли жители нескольких населенных пунктов. Депутат рассказал, что рабочие АО «Кировоградский завод твердых сплавов» получают угрозы, что без вакцинации будут отстранены от работы без заработной платы. Отмечается, что это касается и тех сотрудников, которые не числятся в перечне главного санврача в регионе. МБУ «Новоуральский расчетно-информационный центр» выпустило приказ, который гласит, что работников будут отстранять вне зависимости от действующего законодательства. По словам Ивачера, пока гражданин не вакцинируется, он не сможет вернуться к выполнению своих обязанностей. Также депутат рассказал, что от работы отстранили сотрудников ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», УФПС Свердловской области АО «Почта России», МАДОУ детский сад № 1 «Страна Детства». Это несмотря на закон, который гласит, что данная мера применима лишь к болеющим гражданам. Руководство же не предъявило доказательств, что работники действительно могут нести опасность для здоровья других людей. Напомним, в конце ноября стало известно, что в Нижнем Тагиле 24 сотрудника образовательных учреждений были отстранены от работы из-за того, что отказались вакцинироваться. Однако большая часть перешла к дистанционному формату. Из-за отказа прививаться от работы отстранены 24 работника образования в Тагиле

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