Непривитых учителей в школах Екатеринбурга заменят студенты-старшекурсники

В высших учебных заведениях областной столицы также отстранили от работы педагогов, не согласных пройти вакцинацию. Особенно острая ситуация сложилась в Уральском государственном экономическом университете. Там непривитых педагогов отстранили без сохранения зарплаты и заменили на привитых или с медотводом. Нагрузка стала неравномерной, а отстраненные сотрудники не получили денег за отработанное время, сообщает E1 со ссылкой на сотрудника учебного заведения.