Непривитых учителей в школах Екатеринбурга заменят студенты-старшекурсники

Непривитых учителей в школах Екатеринбурга заменят студенты-старшекурсники
Непривитых учителей в школах Екатеринбурга заменят студенты-старшекурсники
Сегодня, 18:41ОбществоФото: 1MI
Старшекурсники Уральского государственного педагогического университета заменят учителей, отстраненных от работы из-за отказа от вакцинации, в школах Екатеринбурга.

Роли учителей на себя примерят 200 старшекурсников. Как подчеркивают в областном министерстве образования, по закону четверокурсники педагогических вузов могут работать учителями. В сложившейся ситуации нет ничего нового для области — год назад студенты также работали учителями в школах, заменяя педагогов старше 60 лет, которые находились на самоизоляции.

В высших учебных заведениях областной столицы также отстранили от работы педагогов, не согласных пройти вакцинацию. Особенно острая ситуация сложилась в Уральском государственном экономическом университете. Там непривитых педагогов отстранили без сохранения зарплаты и заменили на привитых или с медотводом. Нагрузка стала неравномерной, а отстраненные сотрудники не получили денег за отработанное время, сообщает E1 со ссылкой на сотрудника учебного заведения.

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Екатеринбург
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