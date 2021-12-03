Погибшая от тока девочка и QR-коды в транспорте. Итоги дня в Свердловской области

Острая нехватка учителей в школах и продолжающаяся борьба с аутсорсингом. Двойное заражение коронавирусом и QR-коды в транспорте. Погибшая от тока 5-летняя девочка и осквернение могил. Чем запомнится 3 декабря свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

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