Погибшая от тока девочка и QR-коды в транспорте. Итоги дня в Свердловской области

В школах Нижнего Тагила не хватает 58 учителей, хотя педагогам предлагают достойную заработную плату около 48 тысяч рублей и меры поддержки. Вот только зависит оплата напрямую от нагрузки. Чтобы получить такие деньги, учителям приходится брать двойную ставку, классное руководство, проверять тетради и участвовать во всевозможных конкурсах. При этом молодые специалисты с неохотой идут работать в тагильские школы, предпочитая переезд в крупные города, где условия лучше.
В 2021 году самой востребованной в Нижнем Тагиле оказалась профессия учителя иностранного языка. Причина кроется в том, что в перечень обязательных предметов в школе включен второй иностранный язык, а классы приходится делить на группы. Выпускники вузов предпочитают свои знания применять в других, более высокооплачиваемых профессиях, например, работать переводчиками. Их не устраивает низкая зарплата и большой объем документации в общеобразовательных учреждениях.
Активист Михаил Смольников продолжает борьбу с переводом скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг, он подал апелляцию на решение Тагилстроевского районного суда. Бывший водитель готов дойти до верховного суда РФ, чтобы договор с ООО «РТ-Социальная сфера» признали недействительным.
Эксперты заявили о том, что человек может заразиться одновременно разными штаммами коронавируса. При этом мутации инфекции по-разному поражают внутренние органы. Правительство Свердловской области всеми возможными способами борется с пандемией COVID-19: были введены «чистые зоны» и QR-коды во многих общественных местах. Однако в транспорте пока что можно будет ездить без прививки от коронавируса. По словам вице-губернатора региона Павла Крекова, ситуация стабилизировалась благодаря ограничениям.
5-летняя девочка погибла, играясь с розеткой в селе Курьи. Ее отец, инвалид второй группы, в это время спал на полу пьяный в соседней комнате. Бездыханное тело девочки обнаружила ее мать, которая вернулась с работы. Возбуждено уголовное дело. Свидетели говорят, что отец часто «прикладывался» к бутылке. Неужели жизнь ребенка стоит этого?
Материалы по статье уголовного кодекса за осквернение могил передал следственный комитет Ленинского района Нижнего Тагила в полицию. В конце октября случайные прохожие нашли рядом с кладбищем останки не менее 14 человек.