Проект «Кулинарный чемпионат» стал победителем премии «Сделано в России»

Одной из новых номинаций премии стала «Теория и практика важных дел», где представлены самые интересные инициативы и проекты, которые делают нашу жизнь добрее, ярче и лучше. За премию боролись 11 номинантов из четырех конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей», а также ее образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж».
Победителем в номинации стал проект «Кулинарный чемпионат», который который знакомит жителей Ростова-на-Дону с культурой, традициями и кухнями разных национальностей, проживающих на донской земле. В рамках чемпионата проводятся мастер-классы, дискуссии и празднуется День молодежи.
Подобные конкурсы помогают предпринимателям создать экспертное сообщество, обменяться опытом и поделиться идеями. А для развития малых и средних предприятий в России создан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта оказал предпринимателям финансовую поддержку на сумму 2,28 млрд рублей, начиная с 2018 года. Таким образом, поручительства СОФПП позволили региональному бизнесу привлечь в банках свыше 7,05 млрд рублей.
По поручению губернатора региона Евгения Куйвашева ежегодно мы наращиваем объемы финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса. На сегодняшний день установлен рекорд за все время работы нашей региональной гарантийной организации. Для сравнения, по итогам 2020 года поручительства фонда на сумму 1,9 миллиарда рублей позволили бизнесу привлечь в кредитных организациях 6,02 миллиарда рублей. В 2019 году благодаря гарантиям СОФПП предприниматели получили финансирование в объеме 5,7 миллиарда рублей, в 2018 году — 4,7 миллиарда рублей,рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
СОФПП выдает бизнесу поручительства по банковским кредитам, займам и банковским гарантиям. Фонд предоставляет предпринимателям до 50 млн рублей по ставке 0,5% годовых, а для бизнесменов, основной вид деятельности которых торговля — 0,75%.
С начала 2021 года СОФПП выдал свердловскому бизнесу порядка 630 займов на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. В линейке фонда есть как классические займы, так и введенные для поддержки предпринимателей во время кризиса, а также специализированные займы. Например, для займ для самозанятых, который позволяет плательщикам налога на профессиональный доход получить до 500 тысяч рублей по ставке 7,5% годовых.
Участником поддержки СОФПП стал предприниматель из Полевского Иван Рыбников, который организовал производство экологичных пакетов и сумок. Сейчас в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнесмен намерен выйти на зарубежный рынок, в том числе и на европейский. Для этого Иван Рыбников планирует при поддержке СОФПП приобрести землю и построить новое здание, чтобы расширить производство. Его компания была создана в 2014 году. На сегодняшний она выпускает в месяц до 1,5 млн эко-пакетов многоразового использования. Заказчиками продукции являются крупные торговые ретейлеры.
Помогает национальный проект и тем, кто планирует открыть свой первый бизнес. В рамках федерального проекта «Поддержка начинающих предпринимателей», входящего в нацпроект, в Первоуральске появились два новых предприятия — барбершоп и азиатское бистро. При этом направление бизнеса Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства определял с помощью цифровых технологий. Проект Business-Data позволяет на основе анализа платежных транзакций по банковским картам выявлять нереализованный спрос и открывать востребованный бизнес. В рамках проекта уже открыты 24 бизнеса и еще 10 — в работе.
В 2021 году министерством инвестиций и развития РФ на поддержку национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Свердловской области направлено 301,6 млн рублей, из них из областного бюджета — 46,3 млн рублей, из федерального бюджета — 255,3 млн рублей. Почти такие же объемы были и в 2020 году, что позволило создать 736 новых компаний, а также свыше 47 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых.