Проект «Кулинарный чемпионат» стал победителем премии «Сделано в России»

Участником поддержки СОФПП стал предприниматель из Полевского Иван Рыбников, который организовал производство экологичных пакетов и сумок. Сейчас в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнесмен намерен выйти на зарубежный рынок, в том числе и на европейский. Для этого Иван Рыбников планирует при поддержке СОФПП приобрести землю и построить новое здание, чтобы расширить производство. Его компания была создана в 2014 году. На сегодняшний она выпускает в месяц до 1,5 млн эко-пакетов многоразового использования. Заказчиками продукции являются крупные торговые ретейлеры.