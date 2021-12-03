Пускать без QR-кодов в ТРЦ просят бизнесмены Евгения Куйвашева

С просьбой разрешить вход в торговые центры без QR-кодов обратились предприниматели из Екатеринбурга к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они заявили, что из-за ввода системы посещаемость некоторых упала на 70-75%.

С начала пандемии, по словам предпринимателей, они не получали поддержки, но тратили средства на выполнение требований Роспотребнадзора и предоставляли арендные каникулы, пишет Е1. Внедрить пилотный проект для ТРЦ предложили бизнесмены. В обмен на разрешение прохода граждан без кодов они предлагают выделить дополнительный персонал, чтобы следить за соблюдением масочного режима, выдавать маски и призывать к вакцинации. При этом оставить QR-коды предложено в магазинах с площадью более тысячи квадратных метров. Либо по предъявлению ПЦР-теста с действием в три дня. Те же меры хотят оставить и для фуд-кортов, кинотеатров и других заведений. Предприниматели сообщают и о том, что министр АПК Артем Бахтерев дал ответ на письмо, в котором говорится, что нет необходимости в усилении мер контроля. Законопроект о QR-кодах одобрило ЗакСо Свердловской области

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