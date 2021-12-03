«Россети Юг» подключают волгоградцев по резервным схемам

«Россети Юг» подключают волгоградцев по резервным схемам
«Россети Юг» подключают волгоградцев по резервным схемам
Сегодня, 14:17ОбществоФото: rosseti.ru
Оперативно-выездные бригады компании «Россети Юг» работают над подключением волгоградцев к энергоснабжению по резервным схемам. В городе обесточенным оказался Дзержинский район.

По информации novostivolgograda.ru, инцидент произошел по причине технологического нарушения на подстанции. Город на данном этапе локальное ограничен в подаче электричества.

В настоящий момент электрики пытаются восстановить подачу электроэнергии. Социально значимые объекты уже обеспечиваются электричеством благодаря передвижным резервным источникам питания.

Напомним, что специалисты волгоградских «Россетей Юг» работают в режиме повышенной готовности, занимаясь осуществлением усиленного контроля за функционированием объектов электросетевого комплекса.

Отмечается, что на время восстановительных работ специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» обеспечат работу городских котельных с помощью передвижных электрогенераторов. В скором времени в районе возобновится подача электричества.

Данную ситуацию контролируют все профильные службы региона.

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