«Россети Юг» подключают волгоградцев по резервным схемам

Оперативно-выездные бригады компании «Россети Юг» работают над подключением волгоградцев к энергоснабжению по резервным схемам. В городе обесточенным оказался Дзержинский район.

По информации novostivolgograda.ru, инцидент произошел по причине технологического нарушения на подстанции. Город на данном этапе локальное ограничен в подаче электричества. В настоящий момент электрики пытаются восстановить подачу электроэнергии. Социально значимые объекты уже обеспечиваются электричеством благодаря передвижным резервным источникам питания. Напомним, что специалисты волгоградских «Россетей Юг» работают в режиме повышенной готовности, занимаясь осуществлением усиленного контроля за функционированием объектов электросетевого комплекса. Отмечается, что на время восстановительных работ специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» обеспечат работу городских котельных с помощью передвижных электрогенераторов. В скором времени в районе возобновится подача электричества. Данную ситуацию контролируют все профильные службы региона.

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