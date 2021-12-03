Тагильчане могут оставить слова благодарности медикам детской поликлиники на Вагонке

Тагильчане могут оставить слова благодарности медикам детской поликлиники на Вагонке
Тагильчане могут оставить слова благодарности медикам детской поликлиники на Вагонке
Сегодня, 12:40ОбществоФото: 1MI
Акция «Благодарность медработнику» стартовала в детской поликлинике на ул. Окунева, 32. Родители пациентов могут несколькими способами оставить теплые слова о работе сотрудников медучреждения.

Детская поликлиника на Вагонке оказывает помощь и поддержку в лечении пациентам и их родителям. Ежедневно врачи и младший медицинский персонал работают над сохранением и укреплением здоровья подрастающего поколения и предоставляют многочисленные услуги в сфере здравоохранения.

Цель акции — поддержать врачей, настроить на позитив как сотрудников, так и пациентов. Также данная акция — отличная мотивация для работы в это нелегкое для медиков время, сказала заведующая поликлиникой Любовь Шадрина.

Выразить слова благодарности медику можно через форму обратной связи на сайте Детской городской больницы или в личных сообщениях в группе «Детская городская больница» во ВКонтакте. Также отправить отзыв можно на электронную почту ДГБ — site@dgbnt.ru.

При личном посещении детской поликлиники сказать «спасибо» медработнику можно в «Книге отзывов» на стойке информации.

При обращении необходимо указать имя и фамилию, так как анонимные отзывы не учитываются. Ориентировочно итоги подведут в конце 2021 года

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