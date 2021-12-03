Telegram-канал Володина стал первым среди каналов российских политиков

Ранее Центр содействия законотворчеству провёл исследование, согласно результатам которого в 2021 году Россия заняла первое место в международном рейтинге открытости парламентов. В исследовании отмечалось, что наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ».