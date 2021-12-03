Telegram-канал Володина стал первым среди каналов российских политиков

Как сообщает lenta.ru, второе и третье места заняли Telegram-каналы главы Чечни Рамзана Кадырова и директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. Аналитики брали в расчет контент и объективные метрики более 100 персональных Telegram-каналов политиков РФ последний год. В шорт-лист вошли каналы депутатов ГД и региональных парламентов, сенаторов, лидеров партий и губернаторов.
В числе прочего, для расчета места в рейтинге использовались количество упоминаний в Telegram, количество подписчиков, просмотров и активность на канале.
Специалист Центра развития политического капитала Артем Бассараба отметил, что даже без учета последнего нашумевшего поста Володина, который прокомментировало 700 тыс. человек, спикер ГД набрал наивысшую оценку. По его словам, Володин привел в мессенджер взрослую аудиторию, которая уже не уйдет.
Ранее Центр содействия законотворчеству провёл исследование, согласно результатам которого в 2021 году Россия заняла первое место в международном рейтинге открытости парламентов. В исследовании отмечалось, что наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ».