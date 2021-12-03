Цифровизацию социального страхования обсудили на круглом столе в Екатеринбурге

Сейчас гражданину при закрытии электронного больничного листа выдается корешок с его номером. Кроме того, информация поступает на портал Госуслуг при наличии регистрации на нем. Все данные об изменениях в больничном листе (продление, закрытие) также обновляются. С 1 января 2022 года никаких корешков с номером больничного не понадобится. Пособие ФСС перечислит на тот расчетный счет, который указал работник работодателю, а тот в свою очередь передал в Фонд. Если работник получает выплаты на карту «Мир», то денежные средства, перечисленные ФСС, поступят в течение 15 минут. В остальных случаях — в течение трех дней.