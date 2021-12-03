Цифровизацию социального страхования обсудили на круглом столе в Екатеринбурге

С 1 января 2021 года на территории Свердловской области Фонд социального страхования начал реализацию проекта «прямых выплат» пособий. То есть работающий гражданин, имеющий право на определенную выплату или пособие, стал получать их непосредственно от ФСС, а не через работодателя. Фонд выплачивает следующие виды пособий:
Все виды пособий выплачиваются на основании информации от работодателя, переданной в электронном виде. При этом в случае заболевания гражданин может выбрать, какой вид листа временной нетрудоспособности — электронный или бумажный — ему нужен.
Проект электронных листов нетрудоспособности Фонд социального страхования развивает с 2017 года. Больничные в цифровом виде стали альтернативой бумажным, и к 2020 году уже более половины всех листов нетрудоспособности выдавались в электронном виде. А на сегодняшний день эта цифра достигла 90%.
Основная цель Фонда социального страхования — клиентоориентированность. Поэтому мы говорим о принципе проактивности и о том, что гражданин должен получить определенную выплату или пособие без заявления — например, мамочка, которая родила ребенка. Электронный лист нетрудоспособности как раз тоже способствует беззаявительному характеру получения государственных услуг. Поэтому эта тема очень актуальна на сегодняшний день,отметила во время круглого стола управляющий ГУ Свердловским отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц.
С 1 января 2022 года будет осуществлен полный переход на электронные больничные листы. То есть после обращения гражданина в медицинскую организацию, его работодателю в системе электронного документооборота придет уведомление об открытии больничного листа. Подобные уведомления будут приходить работодателю при каждом изменении — продлении больничного листа или его закрытии.
Также при закрытии листка временной нетрудоспособности работодателю придет предзаполненный реестр, где будет указана информация, из чего насчитывается данное пособие. Работодателю нужно будет только подтвердить информацию, а пособие выплатит Фонд социального страхования.
Сейчас гражданину при закрытии электронного больничного листа выдается корешок с его номером. Кроме того, информация поступает на портал Госуслуг при наличии регистрации на нем. Все данные об изменениях в больничном листе (продление, закрытие) также обновляются. С 1 января 2022 года никаких корешков с номером больничного не понадобится. Пособие ФСС перечислит на тот расчетный счет, который указал работник работодателю, а тот в свою очередь передал в Фонд. Если работник получает выплаты на карту «Мир», то денежные средства, перечисленные ФСС, поступят в течение 15 минут. В остальных случаях — в течение трех дней.
Получается, что работнику уже не нужно идти с больничным листом к работодателю. Вся информация ему поступит без участия работника. Это основное новшество, которое будет реализовано с 1 января 2022 года,рассказала начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат ГУ Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Рябикова.
Она также отметила, что предприятия с численностью работников более 10 человек будут обязаны подключить систему электронного документооборота, если этого еще не сделано. Если же у предприятия небольшой штат, то все документы можно будет передать в отделение Фонда в бумажном виде. Кроме того, для работодателя меняется срок подтверждения информации в ФСС о назначении пособия работнику с пяти до трех дней.
На учете филиала № 3 Фонда социального страхования состоит более 12,5 тысяч страхователей, в том числе крупные — «Уралвагонзавод», ЕВРАЗ НТМК, Качканарский ГОК и другие. Это 900 страхователей-бюджетников, это три тысячи предпринимателей, которые являются работодателями. Все страхователи успешно обрабатывают электронные листы нетрудоспособности, они передают реестры на выплату, граждане получают пособия. Кроме того, на территории филиала находятся 55 медицинских учреждений. Все они на сегодняшний день имеют цифровые подписи и готовы к стопроцентному переходу на электронные больничные. Поэтому со стороны медучреждений проблем никаких нет,рассказала директор филиала № 3 отделения ФСС Свердловской области Светлана Белякова.
В случае, если у работника возникли вопросы по поводу суммы, насчитанной за больничный лист, он может обратиться непосредственно к работодателю для проверки правильности переданных в ФСС данных. Или написать обращение в Фонд в личном кабинете мобильного приложения «Социальный навигатор».
Также много возникает вопросов по поводу того, что на портале Госуслуг человек видит одну сумму, а на карту ему пришла другая. Все потому что, в соответствии с Налоговым кодексом, с пособия по временной нетрудоспособности удерживается НДФЛ в размере 13%. Поэтому в личном кабинете видно информацию начисленного пособия, а на карту приходит сумма за минусом подоходного налога, отметила Ольга Рябикова.
Еще одной темой круглого стола стал новый проект Фонда социального страхования — электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В сентябре 2021 года в силу вступил федеральный закон, который предлагает гражданам альтернативный способ обеспечения техническими средствами реабилитации. Ранее получить их можно было только двумя способами — по государственному контракту в отделении Фонда или приобрести самостоятельно с последующей выплатой компенсации.
Электронный сертификат — это реестровая запись в электронной форме, которая регистрируется в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИСО). Данным сертификатом могут воспользоваться две категории свердловчан:
Получить такой электронный сертификат после подачи заявления можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в отделении Фонда социального страхования.
Электронный сертификат содержит:
Стоимость электронного сертификата на ТСР будет соответствовать цене, по которой Фонд приобрел это средство по последнему контракту в конкретном субъекте РФ на дату подачи гражданином заявления. Если стоимость средства реабилитации превышает сумму сертификата, то потребитель может сделать доплату из собственных средств.
Важно иметь в виду, что электронный сертификат привязывается к банковской карте только с платежной системой «Мир», выпущенной любым банком России. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Это исключает нецелевой расход средств, сообщила заместитель управляющего ГУ Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Мария Филипорова.
На сегодняшний день в этой системе работают три банка — «Центринвест», «Русский стандарт» и «Альфа-банк».
Во время круглого стола о внедрении данного продукта рассказал начальник отдела торгового эквайринга «Альфа-банка» Константин Гвоздарев. По его словам, транзакция по электронным сертификатам осуществляется в два этапа. Первый — это запрос на то, чтобы осуществить списание средств электронного сертификата, второй — это списание собственных средств клиента, если суммы сертификата не хватает на покупку ТСР. При этом электронный сертификат не привязан к конкретному региону, то есть воспользоваться им можно по всей России.
На днях мы попробовали провести первую такую транзакцию в Москве, чтобы понять, как работает и с точки зрения покупателя, и с точки зрения кассира. Нашли точки развития, чтобы в будущем этот сервис стал лучше. Но важно отметить, что до конца года «Альфа-банк» планирует установить первые 100 точек для использования электронного сертификата,отметил Константин Гвоздарев.
«Социальный навигатор» — это мобильное приложение, где можно получить все услуги Фонда социального страхования в режиме 24/7 и в рамках одного окна. Приложение состоит из двух контуров — открытого и закрытого.
В открытом контуре содержится вся информация об услугах Фонда, перечень документов, которые требуются для той или иной услуги. Также там есть калькулятор, при помощи которого можно рассчитать то или иное пособие. Кроме того, в приложении содержится список тех поставщиков, которые подключены к системе электронных сертификатов.
В закрытой части получатель услуг может посмотреть всю информацию о назначенных ему выплатах и пособиях, а также при необходимости заказать справку 2-НДФЛ. Для авторизации потребуется учетная запись на портале Госуслуг.
Всего мобильное приложение «Социальный навигатор» содержит пять разделов, которые помогают быстро найти необходимую информацию: «О Фонде», «Материнство», «Инвалидность и льготные категории граждан», «Временная нетрудоспособность» и «Несчастные случаи на производстве».
Скачать приложение можно и на Android, и на iOS.