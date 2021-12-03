В школах Тагила самой востребованной стала профессия учителя иностранного языка

В школах Тагила самой востребованной стала профессия учителя иностранного языка
В школах Тагила самой востребованной стала профессия учителя иностранного языка
Сегодня, 11:27ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
На начало 2021-2022 учебного года в Нижнем Тагиле не хватало 58 учителей. На первом месте по востребованности среди работодателей стала вакансия учителя иностранного языка. Управление образования, директора школ и учитель английского языка прокомментировали редакции TagilCity.ru причины нехватки данных специалистов.

В конце октября в Нижнем Тагиле не хватало 35 педагогов, в ГГО — 18 специалистов. Чаще всего школы города и пригорода ищут учителей иностранного языка: в начале сентября руководители образовательных учреждений заявили о 21 вакантном месте, в октябре — о 12.

Учебный план, отметили в Управлении образования ГГО, реализуется в полном объеме. Ставки учителей закрывают за счет внутреннего совмещения штатными педагогами.

Причина повышенной востребованности учителей английского языка заключается в том, что в связи с обновлением ФГОС в перечень обязательных предметов школьного образования включен второй иностранный язык, что требует привлечения большего количества учителей, прокомментировала начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Директор школы № 100 Дмитрий Язовских добавил, что нехватка связана с делением классов на группы и с введением иностранного языка со 2-го класса.

«Иностранцев» удержать сложнее, чем других учителей. Это особая каста в учительской среде, сказал директор гимназии № 18 Игорь Юрлов.

Перед выпускником, владеющим иностранным языком, открыто больше возможностей, отметили руководители школ. Поэтому специалисты уходят в другие сферы или уезжают из Нижнего Тагила в крупные города.

Учитель английского языка рассказал редакции TagilCity.ru, что планирует уйти из образования. С его слов, минусы работы в школе — низкая зарплата, много отчетной документации и конфликтные родители учеников.

Сейчас многие компании нуждаются в персональном переводчике для деловых контактов и в сопровождающих переводчиках. Поэтому есть много возможностей зарабатывать в других местах, уезжать за границу, пробовать свои силы в других областях,прокомментировал учитель английского языка.

Помимо этого, внутри школьного коллектива идет деление на нужные и ненужные предметы. К «святым» дисциплинам, с его слов, относятся русский язык и математика. Учителя иностранного, таким образом, не имеют должного влияния.

Дети знают, что им поставят какую-то оценку и это будет не два, а зачем тогда что-то делать? сказал учитель английского языка.

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