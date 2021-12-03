В столице России подняли вопрос развития здравоохранения в РФ

Также участники дискуссий обсудили вызовы, с которыми на сегодняшний день сталкивается российская система здравоохранения. Кроме того, они подняли темы основных направлений системы медпомощи, которые важно модернизировать. Участники обсудили и здравоохранение, которое должно ориентироваться на пациента. Они хотят превратить человека в надежного партнера государства, который будет бороться за собственное здоровье.