В столице России подняли вопрос развития здравоохранения в РФ

По информации mkset.ru, в качестве организаторов данного события отмечаются Фонд Росконгресс и Комитет Госдумы по охране здоровья. Председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Федерального собрания РФ Дмитрий Хубезов считает, что условия коронавирусной пандемии должны заставить ускорить процесс перехода системы здравоохранения на личностно ориентированную модель.
«Ценностно ориентированная модель здравоохранения подразумевает, что в первую очередь будет развиваться персонализированное здравоохранение, а именно переход к превентивной медицине”, - отметил он.
Помимо этого, Хубезов заявил о необходимости реализации генетического паспорта пациента. По его мнению, такое нововведение даст возможность выявить угрозу развития болезни еще до клинического исследования. В частности, предотвратить либо сократить риск ее развития. Он уверен, что первоочередным в будущих медучреждениях должны быть контроль конечного результата, эффективность работы с точки зрения заботы о пациентах.
Также участники дискуссий обсудили вызовы, с которыми на сегодняшний день сталкивается российская система здравоохранения. Кроме того, они подняли темы основных направлений системы медпомощи, которые важно модернизировать. Участники обсудили и здравоохранение, которое должно ориентироваться на пациента. Они хотят превратить человека в надежного партнера государства, который будет бороться за собственное здоровье.
Также спикеры уделили особое внимание борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, восстановлению здоровья пациентов после COVID-19, а также национальной лекарственной безопасности.
В ходе мероприятия участники заявили о необходимости разработки федерального проекта, предусматривающего борьбу с сахарным диабетом. Кроме того, они выступили с анонсом, заявив о создании цифровой платформы, которая объединит лучшие практики по медицинской реабилитации после перенесенного ковида.
Техническим организатором мероприятия стало агентство CDA. Официальным информационным партнером - холдинг 1MI.